В Сапожке сгорело здание бывшего детского сада

Вечером 30 мая в посёлке Сапожок Рязанской области сгорело здание, в котором ранее располагался детский сад, а затем служба ЖКХ. Подробности РИА «7 новостей» сообщили местные жители.

Пожар в доме № 7 по улице 50 лет ВЛКСМ начался 30 мая в 22.35. Строение не эксплуатировалось более 2 лет, отключено от всех коммуникаций. Здание кирпичное, двухэтажное.

Площадь пожара составила более 800 квадратных метров. Сгорела шиферная кровля, выгорели внутренние помещения.

В ликвидации пожара принимали участие 4 пожарных расчета, 14 огнеборцев. На месте работали, полиция, газовая служба, электроснабжающая организация, скорая помощь.

Погибших и пострадавших, угрозы соседним строениям нет. Продолжается проливка здания и разборы завалов.