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Пятница, 2 июля, 2021
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В Санкт-Петербурге покончила с собой известная российская порноактриса

Елена Лобанова
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Известная порноактриса Кристина Лисина покончила с собой в Санкт-Петербурге. Девушка была известна под псевдонимом Kris the foxx. Об этом сообщает Life

Последние мгновения жизни Лисиной попали на камеры видеонаблюдения. Устройства записали девушку перед домом и в лифте. 

Когда тело было обнаружено, то при ней не было документов, лишь банковская карта. 

Правоохранители проводят проверку. 

Известно, что девушка переехала в Санкт-Петербург из Красноярска. Именно тогда она начала строить карьеру порноактрисы. По словам погибшей, об этом она задумывалась с 13 лет.

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