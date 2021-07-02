В Санкт-Петербурге покончила с собой известная российская порноактриса

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Известная порноактриса Кристина Лисина покончила с собой в Санкт-Петербурге. Девушка была известна под псевдонимом Kris the foxx. Об этом сообщает Life.

Последние мгновения жизни Лисиной попали на камеры видеонаблюдения. Устройства записали девушку перед домом и в лифте.

Когда тело было обнаружено, то при ней не было документов, лишь банковская карта.

Правоохранители проводят проверку.

Известно, что девушка переехала в Санкт-Петербург из Красноярска. Именно тогда она начала строить карьеру порноактрисы. По словам погибшей, об этом она задумывалась с 13 лет.