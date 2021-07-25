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Воскресенье, 25 июля, 2021
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В Санкт-Петербурге нашли изрезанные тела матери и сына

Елена Лобанова
В Санкт-Петербурге нашли изрезанные тела матери и сына
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В Санкт-Петербурге нашли изрезанные тела пожилой женщины и ее сына. Страшную находку сделала дочь пенсионерки. Об этом сообщает «Пятый канал«. 

Женщину и ее сына зверски убили в собственной квартире. В тот день дочь пенсионерки приехала проведать ее и брата. Входная дверь была заперта, а на стук никто не реагировал. При этом из квартиры доносился неприятный сладковатый запах. 

Девушка вызвала полицию. Правоохранители вскрыли дверь и обнаружили тела 84-летней женщины и ее 56-летнего сына. Трупы уже начали разлагаться. 

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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