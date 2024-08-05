В Санкт-Петербурге начали снимать седьмой сезон сериала «Великолепная пятерка»

В Санкт-Петербурге разбили традиционную тарелку с цифрой «семь» по случаю старта съемок нового сезона «Великолепной пятерки». Продолжение детективного сериала о буднях оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга снимает кинокомпания «Триикс Медиа» по заказу Пятого канала.
Сергей Полуянов, режиссер-постановщик:
За семь лет работы актеры сериала стали настоящими друзьями, практически семьей. Такая доброжелательная атмосфера на площадке передается и зрителям, у сериала довольно много поклонников. Для того, чтобы продолжить радовать и удивлять зрителей сериала, сценаристы подготовили всем главным героям судьбоносные изменения.
Нодар Джанелидзе, исполнитель главной роли:
В новом сезоне оперативники столкнутся с интересными расследованиями и изменениями в личной жизни. У подполковника Голованова в семье случится неожиданное пополнение. Жена подарит ему сына и Голованов вновь почувствует себя «молодым папашей».
Майор Шапошников влюбится в роковую женщину стюардессу Регину, которая начнет ему изменять, а по уши влюбленный майор будет жутко ее ревновать и пытаться поймать с поличным. При этом сам Шапошников измениться не сможет и продолжит свои любовные похождения за спиной у Регины.
Капитан Ветров встретит новую любовь патологоанатома и по совместительству писательницу Варвару, у которой тоже есть сын — Саша. Сын Ветрова Миша будет конфликтовать с Сашей, но споры мальчишек закончатся крепкой дружбой.
Завидный холостяк капитан Красавченко начнет встречаться с трепетной флейтисткой Ульяной, но на горизонте снова появится его бывшая возлюбленная Даша, которая будет добиваться, чтобы капитан признал отцовство ее новорожденной дочери Светочки.
На голову и без того большого семейства капитана Бубнова свалятся его родители. Сваты начнут соперничать между собой и бороться за внимание внучки Верочки. А изобретательный капитан будет всех мирить и стоять на страже спокойствия в доме.
У старшего лейтенанта Кузьмина закрутится бурный роман с успешной бизнес-леди, которая старше его на 10 лет. Мать Кузьмина будет против неравных отношений сына, и вместе с его квартирной хозяйкой попытается разлучить влюбленных.