В Санкт-Петербурге мужчина пытался зарезать сестру полярника Чилингарова

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В Санкт-Петербурге расследуется уголовное дело по факту нападения на сестру полярника Артура Чилингарова. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Уголовное дело следователи возбудили по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Обвиняемым по нему проходит 59-летний местный житель.

По версии следствия, нападение было совершено вечером 20 апреля в подъезде дома в Василеостровском районе Северной столицы. Мужчина на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанёс 71-летней женщине не менее двух ударов ножом в голову и руку. Довести преступный замысел до конца ему помешала соседка, вышедшая из квартиры.

Подозреваемый заключён под стражу. Расследование находится на контроле председателя Следственного комитета РФ.