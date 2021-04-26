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Понедельник, 26 апреля, 2021
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В Санкт-Петербурге мужчина пытался зарезать сестру полярника Чилингарова

7info
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В Санкт-Петербурге расследуется уголовное дело по факту нападения на сестру полярника Артура Чилингарова. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Уголовное дело следователи возбудили по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Обвиняемым по нему проходит 59-летний местный житель. 

По версии следствия, нападение было совершено вечером 20 апреля в подъезде дома в Василеостровском районе Северной столицы. Мужчина на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанёс 71-летней женщине не менее двух ударов ножом в голову и руку. Довести преступный замысел до конца ему помешала соседка, вышедшая из квартиры. 

Подозреваемый заключён под стражу. Расследование находится на контроле председателя Следственного комитета РФ.

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