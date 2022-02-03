В Самарской области зверски убили женщину и бросили ее на съедение свиньям

В Самарской области вынесут приговор троим местным жителям, которых обвиняют в жестоком убийстве женщины, пишет пресс-служба регионального СК.

Инцидент произошел в апреле прошлого года в селе Елшанка. По версии следствия, компания из четырех человек распивала спиртное в частном доме. В какой-то момент между одним из мужчин и его подругой произошла ссора.

Злоумышленник пошел выяснять отношения с приятельницей в сторону свинофермы. В итоге оппонент не сдержал эмоции и набросился на жертву с ножом, нанеся ей нескольку ударов холодным оружием. От полученных травм потерпевшая скончалась.

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Обвиняемый сообщил о произошедшем своей сожительнице и знакомому, который предложил скормить труп свиньям. Для этого сообщники перекинули тело через забор свинофермы. Орудие убийство они спрятали, а одежду убитой сожгли.