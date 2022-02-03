-12.7 C
Рязань
Четверг, 3 февраля, 2022

В Самарской области зверски убили женщину и бросили ее на съедение свиньям

spot_img
На главнуюНовости мира

В Самарской области зверски убили женщину и бросили ее на съедение свиньям

powder
Предыдущая статьяВ Перми мужчина пытался украсть девочку возле детского сада

В Самарской области вынесут приговор троим местным жителям, которых обвиняют в жестоком убийстве женщины, пишет пресс-служба регионального СК.

Инцидент произошел в апреле прошлого года в селе Елшанка. По версии следствия, компания из четырех человек распивала спиртное в частном доме. В какой-то момент между одним из мужчин и его подругой произошла ссора.

Злоумышленник пошел выяснять отношения с приятельницей в сторону свинофермы. В итоге оппонент не сдержал эмоции и набросился на жертву с ножом, нанеся ей нескольку ударов холодным оружием. От полученных травм потерпевшая скончалась.

Реклама

Обвиняемый сообщил о произошедшем своей сожительнице и знакомому, который предложил скормить труп свиньям. Для этого сообщники перекинули тело через забор свинофермы. Орудие убийство они спрятали, а одежду убитой сожгли.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,905ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать
spot_img