В Самарской области родители ставили сексуальные эксперименты над детьми

Следователи раскрыли преступную деятельность родителей в Самарской области, которые ставили сексуальные эксперименты над детьми, пишет КП.

До 2016 года злоумышленники жили в селе Богатое Самарской области и воспитывали девочку 2008 года рождения и мальчика Валеру года рождения.

Выяснилось, что с мая 2014 года 44-летний мужчина стал вывозить детей в поле недалеко от их дома, где совершал в их отношении действия интимного характера. Как стало известно, он насиловал пятилетнюю дочь и принуждал пятилетнего сына к сексу со старшей сестрой.

Силовики не исключают, что изувер снимал происходящее на камеру, а потом делился роликами с женой.

Позже извращенцы переехали в поселок Чернянка Белгородской области. Достигшая 13 лет школьница призналась, что отец на протяжении как минимум 6-8 последних лет принуждал ее к сексу. В какой-то момент к их утехам он подключил мать и сына.

Во время следственных экспериментов родители все подробно описывали. Детей отправили в реабилитационные центры. По фактам преступлений возбуждены уголовные дела.