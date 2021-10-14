В Самаре учительницу физкультуры подозревают в развращении 15-летней школьницы

В Самаре 24-летняя учительницы физкультуры школы №140 подозревается в развращении своей 15-летней ученицы. Об этом сообщает ИА «Засекин» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, учительница в период со 2 по 5 января 2021 года занималась сексом с несовершеннолетней в своей квартире на улице Арбатской.

Руководство школы отказалось комментировать ситуацию, однако опровержения они также не дали.

Сейчас СК по Самарской области возбудил в отношении педагога уголовное дело по ч. 2 ст. 134 УК РФ («Мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»).