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Четверг, 14 октября, 2021
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В Самаре учительницу физкультуры подозревают в развращении 15-летней школьницы

Александр Ильин

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В Самаре 24-летняя учительницы физкультуры школы №140 подозревается в развращении своей 15-летней ученицы. Об этом сообщает ИА «Засекин» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

По версии следствия, учительница в период со 2 по 5 января 2021 года занималась сексом с несовершеннолетней в своей квартире на улице Арбатской. 

Руководство школы отказалось комментировать ситуацию, однако опровержения они также не дали. 

Сейчас СК по Самарской области возбудил в отношении педагога уголовное дело по ч. 2 ст. 134 УК РФ («Мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»). 

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