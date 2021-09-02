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Четверг, 2 сентября, 2021
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В Самаре педофил насиловал маленьких девочек и снимал это на видео

Никита Брыкин
В Самаре педофил насиловал маленьких девочек и снимал это на видео

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Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Самары, который подозревается в совершении серии преступлений сексуального характера в отношении детей, пишет КП.

Сообщается, что страшные события развернулись в поселке Прибрежный.

«На прошлой неделе его приятель нашел у него в телефоне видео, на котором он принуждает к оральному сексу 9-летнюю девочку», – рассказал источник.

Подчеркивается, что злоумышленнику удалось сбежать, его пока не задержали. По предварительной версии, извращенец издевался над ребенком в своей квартире.

Полицейские выяснили, что осенью 2016 года педофил совершал аналогичные действия и в отношении другой девочки того же возраста.

Утверждается, что мужчина общался с родителями потерпевших.

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