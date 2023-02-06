В садовом товариществе на окраине Рязани легковушка застряла в заборе

Полицейский патруль в Рязани задержал женщину с признаками опьянения, оказавшуюся за рулём легковушки. Её машина застряла в заборе в садовом товариществе на окраине города.

В полицию от очевидца поступила информация, что в микрорайоне Сысоево по территории садового товарищества передвигается Renault Logan, водитель которого может быть нетрезв, судя по неуверенному движению машины. Оперативный дежурный ОМВД по Железнодорожному району Рязани направил на место ближайший автопатруль.

Полицейские обнаружили, что Renault врезался в забор и застрял. За рулём находилась 32-летняя рязанка с признаками опьянения. На место вызвали коллег из ГИБДД.

Женщина отказалась проходить медицинское освидетельствование. Её отстранили от управления ТС и составили административный протокол. Статья предусматривает штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления ТС на срок от полутора до двух лет.