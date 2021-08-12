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Четверг, 12 августа, 2021
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В садах Татарстана вспыхнул мононуклеоз

Кристина Белова
В садах Татарстана вспыхнул мононуклеоз
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Детские сады Татарстана закрываются на карантин из-за вспышки мононуклеоза. Болезнь наблюдается в столице республики, а также в Набережных Челнах и Нижнекамске.

Под удар попадают дети дошкольного возраста. Самые распространенные симптомы заболевания — это температура, заложенность носа, увеличение лимфатических узлов.

Среди основных мест, где распространяется болезнь, оказались также игровые площадки.

— Эксперты отмечают, что новая коронавирусная инфекция по ряду признаков имеет весьма схожую симптоматику: температура, сыпь, реакция лимфатических узлов. И данные меры — это не чрезмерность, а настороженность и перестраховка —сообщает в своем профиле в инстаграм ДРКБ Казани.

Медики просят родителей не заниматься самолечением, потому что это может нанести дополнительный вред организму, помимо болезни.

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