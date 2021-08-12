В садах Татарстана вспыхнул мононуклеоз

Детские сады Татарстана закрываются на карантин из-за вспышки мононуклеоза. Болезнь наблюдается в столице республики, а также в Набережных Челнах и Нижнекамске.
Под удар попадают дети дошкольного возраста. Самые распространенные симптомы заболевания — это температура, заложенность носа, увеличение лимфатических узлов.
Среди основных мест, где распространяется болезнь, оказались также игровые площадки.
Медики просят родителей не заниматься самолечением, потому что это может нанести дополнительный вред организму, помимо болезни.