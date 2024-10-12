Суббота, 12 октября, 2024

В Рыбновском районе заметили сервала

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Фото: t.me/ryazan_chp62

Крупное животное семейства кошачьих заметили в Рыбновском районе Рязанской области. Фото и видео с кошкой появилось в соцсетях

Местные жители предположили, что это сервал, в некоторых местах пишут, что на снимке рысь. 

Кошку заметили около деревни Раменки Рыбновского района. 

Справка:

Сервал — стройная, длинноногая кошка средних размеров. Длина тела 90—135 см, высота в плечах до 40—65 см; весит взрослое животное от 8 до 18 кг. Сервал обладает самыми высокими лапами и самыми большими (относительно размеров тела) ушами среди кошачьих. Голова у него миниатюрная; хвост относительно короткий — 30—45 см.

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

На Урале умерла девушка, которую избил боксер за отказ в сексе

Житель Подмосковье почесал в ухе спичкой и чуть не умер

Жители Тюмени ушли с концерта известной группы из-за шокирующих нарядов

Пожар в высотном здании произошёл на Ивановской улице в Москве

Мужчина и женщина погибли на пожаре в Сасовском округе

В Касимове восстановят историческую усадьбу Барковых

Дожди и сильный ветер ожидаются в выходные в Москве и области

Умерла девушка, жестоко избитая месяц назад в Челябинской области

Новый скорый поезд Москва — Уфа будет ездить через Рязань

Самому возрастному жениху-рязанцу в 2024 году было 85 лет, невесте — 75

В Рязани отключат электричество на нескольких улицах 15 октября

В центре Рязани произошёл потоп