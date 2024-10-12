В Рыбновском районе заметили сервала

Крупное животное семейства кошачьих заметили в Рыбновском районе Рязанской области. Фото и видео с кошкой появилось в соцсетях.

Местные жители предположили, что это сервал, в некоторых местах пишут, что на снимке рысь.

Кошку заметили около деревни Раменки Рыбновского района.

Справка:

Сервал — стройная, длинноногая кошка средних размеров. Длина тела 90—135 см, высота в плечах до 40—65 см; весит взрослое животное от 8 до 18 кг. Сервал обладает самыми высокими лапами и самыми большими (относительно размеров тела) ушами среди кошачьих. Голова у него миниатюрная; хвост относительно короткий — 30—45 см.