В Рыбновском районе задержали наркокурьера с крупной партией гашиша

В Рязанской области полицейские пресекли ввоз в регион крупной партии гашиша. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники получили информацию об автомобиле, на котором может передвигаться межрегиональный наркокурьер. Когда машина въехала в Рязанскую область, за ней установили наблюдение.

Мужчина приехал в село Пощупово Рыбновсокго района. Припарковавшись и взяв рюкзак, приезжий отправился в поля. Там его задержали бойцы спецназа «Гром».

В рюкзаке у 36-летнего жителя Вологодской области нашли 2,5 кг гашиша. Мужчина собирался сделать закладку, чтобы наркотики смогли забрать курьеры для торговли в розницу.

На злоумышленника завели уголовное дело по ч.4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Подозреваемый взят под стражу, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

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