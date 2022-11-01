В Рыбновском районе задержали мигранта с партией героина и метадона

В Рыбновском районе полицейские задержали иностранца во время доставки в Рязань партии наркотиков. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Сотрудники УНК УМВД по Рязанской области с коллегами из ОМВД по Рыбновскому району задержали участника организованной этнической группы, подозреваемого в распространении запрещённых веществ бесконтактным способом.

Получив сведения о готовящейся поставке в областной центр партии наркотических средств, сотрудники полиции спланировали и провели операцию по задержанию предполагаемого наркокурьера.

При содействии дорожных инспекторов оперативники остановили ехавшую со стороны Подмосковья машину, за рулём которой находился 28-летний гражданин одной из среднеазиатских стран. При силовой поддержке сотрудников отряда спецназа «Гром» иностранца задержали. При досмотре иномарки правоохранители нашли в салоне 4 упаковки с сотнями свёртков с наркотиками. Экспертиза показала, что из незаконного оборота изъято 654 грамма героина и 98 граммов метадона.

Предварительно установлено, что мигрант проживал в подмосковных Химках и являлся курьером нелегального интернет-магазина. Сначала он распространял наркотики в розницу, а недавно ему доверили транспортировку оптовых партий криминального товара и организацию тайников в Рязанской области.

Следователь специализированного отдела СУ УМВД по Рязанской области возбудил уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. По ходатайству следствия суд арестовал злоумышленника.

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