Вторник, 1 ноября, 2022
Татьяна Проводина

В Рыбновском районе задержали мигранта с партией героина и метадона

На главнуюНовости Рязани
Скриншот из видео на сайте УМВД по Рязанской области

В Рыбновском районе полицейские задержали иностранца во время доставки в Рязань партии наркотиков. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Сотрудники УНК УМВД по Рязанской области с коллегами из ОМВД по Рыбновскому району задержали участника организованной этнической группы, подозреваемого в распространении запрещённых веществ бесконтактным способом.

Получив сведения о готовящейся поставке в областной центр партии наркотических средств, сотрудники полиции спланировали и провели операцию по задержанию предполагаемого наркокурьера.

При содействии дорожных инспекторов оперативники остановили ехавшую со стороны Подмосковья машину, за рулём которой находился 28-летний гражданин одной из среднеазиатских стран. При силовой поддержке сотрудников отряда спецназа «Гром» иностранца задержали. При досмотре иномарки правоохранители нашли в салоне 4 упаковки с сотнями свёртков с наркотиками. Экспертиза показала, что из незаконного оборота изъято 654 грамма героина и 98 граммов метадона.

Предварительно установлено, что мигрант проживал в подмосковных Химках и являлся курьером нелегального интернет-магазина. Сначала он распространял наркотики в розницу, а недавно ему доверили транспортировку оптовых партий криминального товара и организацию тайников в Рязанской области.

Следователь специализированного отдела СУ УМВД по Рязанской области возбудил уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. По ходатайству следствия суд арестовал злоумышленника.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/