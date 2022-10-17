Понедельник, 17 октября, 2022
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В Рыбновском районе простились с погибшим на Донбассе Андреем Менглибаевым

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В Рыбновском районе состоялась церемония прощания с героически погибшим на Донбассе Андреем Менглибаевым.

Как сообщает ИД «Пресса», Менглибаев служил заместителем командира взвода – командиром расчета реактивного артиллерийского дивизиона в/ч 73966. Участие в траурных мероприятиях приняли родные бойца, представители рыбновской администрации, рязанского военного гарнизона, епархии, ветераны.

Соболезнования семье военнослужащего выразил глава региона Павел Малков.

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