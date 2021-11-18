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Четверг, 18 ноября, 2021
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В Рыбновском районе подростки избили и ограбили прохожего

Александр Ильин

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В Рыбновском районе Рязанской области подростки 19 и 14 лет подозреваются в грабеже, сообщает пресс-служба следственного комитета по региону. 

По данным правоохранителей, молодые люди увидели на улице пьяного прохожего, подошли к нему и нанесли несколько ударов в область спины и шеи. После этого похитили у потерпевшего деньги и сотовый телефон. 

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по п.п. «а» «г» ч. 2 ст.161 УК РФ (Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).

Уточняется, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

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