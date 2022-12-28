В Рыбновском районе пенсионер выстрелил в бригаду электромонтёров

В Рыбновском районе пожилой нетрезвый мужчина выстрелил из обреза в бригаду электромонтёров. О происшествии сообщили в пресс-службе Управления МВД России по региону.

В полицию обратился 32-летний мужчина, один из работников бригады. Он рассказал, что во время работ на одном из объектов в селе Алёшня им угрожал убийством местный житель. Кроме того, мужчина выстрелил в бригаду. На место выехали оперативник уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции. Как выяснилось, зачинщик конфликта — мужчина с непростым характером, поэтому правоохранители были готовы к различным вариантам развития событий.

Удалось установить, что электромонтеров направили для демонтажа со столба фонаря, который был установлен самовольно. На этом же столбе мужчина установил камеру видеонаблюдения для охраны своего дома. Увидев, что рядом с его камерой орудуют работники, он вышел на улицу. Пенсионер поинтересовался целью работ, электромонтёры заверили, что делают свою работу и попросили не мешать. Работы проводились на высоте более двух метров. Пенсионер в тот день уже употреблял спиртное и воспринял эти слова в штыки. Вернулся к рабочим он с обрезом охотничьего ружья, пригрозил им расправой и произвёл выстрел. Электромонтёры вызвали на место происшествия полицейских.

Правоохранители попросили хозяина камеры выйти к ним без оружия, тот послушался. У мужчины полицейские обнаружили и изъяли обрез охотничьего ружья. Злоумышленника доставили в отдел полиции.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ (Угроза убийством), по которой предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет. Также полицейские выясняют, откуда у пенсионера ружьё. Тот рассказал, что нашёл его. Это версия проверяется. Решается вопрос о возбуждение уголовного дела за незаконное приобретение и хранение оружия.