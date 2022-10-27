В Рыбном установили мемориальную доску погибшему в СВО Егору Боровому

26 октября в Рыбном на здании школы №4 открыли мемориальную доску погибшему на Украине Егору Боровому. Об этом сообщает издательство «Пресса».

В церемонии участвовали родные и друзья гвардии матроса Егора Борового, депутаты, представители органов местного самоуправления, общественных патриотических организаций, военнослужащие, педагоги, юнармейцы и ученики школы.

Собравшиеся возложили цветы к мемориалу и почтили минутой молчания память погибших в спецоперации.

Глава районной администрации Елена Минкова отметила, что Егор Боровой с честью служил нашей Родине и до конца остался верен воинской присяге.

Егор Боровой родился в Рыбном 26 августа 2000 года, учился в Рязанском политехническом колледже. С 1 февраля 2022 года заключил контракт о военной службе в морской пехоте и был назначен командиром штурмовой группы.

27 марта гвардии матрос Егор Боровой погиб при выполнении боевой задачи в районе Мариуполя. Верховный главнокомандующий ВС РФ наградил Егора Борового орденом Мужества посмертно.

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