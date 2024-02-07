В Рыбном пьяные подростки избили и обокрали знакомого

В Рыбном подростки признаны виновными в разбойном нападении на знакомого и краже денежных средств с банковской карты.

Подробности сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

Двое жителей Рыбного 2006 и 2007 годов рождения, будучи пьяными, напали на знакомого. Подростки избили мужчину, отобрали у него мобильный телефон и банковскую карту, с которой потратили часть денег.



Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы условно и обязал возместить моральный и имущественный ущерб в размере 200 тысяч рублей. С несовершеннолетними также проводится профилактическая работа.