Среда, 7 февраля, 2024
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В Рыбном пьяные подростки избили и обокрали знакомого

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Фото: Pxhere
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В Рыбном подростки признаны виновными в разбойном нападении на знакомого и краже денежных средств с банковской карты. 

Подробности сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области. 

Двое жителей Рыбного 2006 и 2007 годов рождения, будучи пьяными, напали на знакомого. Подростки избили мужчину, отобрали у него мобильный телефон и банковскую карту, с которой потратили часть денег.

Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы условно и обязал возместить моральный и имущественный ущерб в размере 200 тысяч рублей. С несовершеннолетними также проводится профилактическая работа.

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