Вторник, 24 января, 2023
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В Рыбинске в бар нагрянули омоновцы и скрутили посетителей

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Сотрудники ОМОНа ворвались в заведении под названием «Бук бар» в Рыбинске и скрутили посетителей, сообщил портал 76.RU.

Инцидент произошел в ночь на 22 января. На опубликованных в Сети кадрах видно, как силовики заталкивают мужчин, которые успели выйти на улицу, обратно в помещение.

«Красавы! Почаще бы эту рыготину трясли!» – написал местный житель.

Другой горожанин отметил, что жильцы близстоящих домов очень рады, поскольку смогут отдохнуть в тишине без «ночных спектаклей».

В полиции пояснили, что проводились оперативно-профилактические мероприятия, составлены протоколы об административных правонарушениях.

В самом «Бук баре» от комментариев отказались.

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