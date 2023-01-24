Сотрудники ОМОНа ворвались в заведении под названием «Бук бар» в Рыбинске и скрутили посетителей, сообщил портал 76.RU.

Инцидент произошел в ночь на 22 января. На опубликованных в Сети кадрах видно, как силовики заталкивают мужчин, которые успели выйти на улицу, обратно в помещение.

«Красавы! Почаще бы эту рыготину трясли!» – написал местный житель.

Другой горожанин отметил, что жильцы близстоящих домов очень рады, поскольку смогут отдохнуть в тишине без «ночных спектаклей».

В полиции пояснили, что проводились оперативно-профилактические мероприятия, составлены протоколы об административных правонарушениях.

В самом «Бук баре» от комментариев отказались.