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Суббота, 14 мая, 2022

В Рыбинске осудили помощника депутата за дискредитацию российской армии

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В Рыбинске осудили помощника депутата за дискредитацию российской армии

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Рыбинский городской суд оштрафовал помощника депутата Михаила Волхонского за дискредитацию российских Вооруженных сил, пишет 76.RU.

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Сообщается, что с 24 марта по 28 апреля в мессенджере и личном видеоблоге мужчина делал публикации, нацеленные на дискредитацию использования ВС РФ за пределами ее территории. При этом он не явился на заседания суда к назначенному времени.

«Причина неявки признана судом неуважительной, в связи с чем дело рассмотрено в его отсутствие», — прокомментировали в суде.

В итоге Волхонскому назначили штраф в размере 30 тысяч. Он пояснил, что опоздал не по своей вине, поскольку его развернули на пороге, обязав купить маску в аптеке.

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