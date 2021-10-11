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Понедельник, 11 октября, 2021
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В Ряжском районе загорелся автомобиль с водителем в салоне

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В Ряжском районе загорелся автомобиль с водителем в салоне

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В субботу, 9 октября, около 10 часов на улице Зимней села Подвислово Ряжского района Рязанской области загорелся автомобиль. Об этом сообщает сайт ИД «Пресса».

Volkswagen принадлежал 64-летнему жителю Московской области, который последние два года живёт в селе. В момент мужчина находился в салоне.

Водитель сумел самостоятельно выбраться из машины, но получил ожоги. Мужчину госпитализировали в Ряжский межрайонный медицинский центр.

Представители МЧС считают, что пожар начался из-за неосторожного курения. Иномарка полностью уничтожена.

Тушили пожар трое спасателей ПСЧ № 29 города Ряжска, задействовали одну автоцистерну.

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