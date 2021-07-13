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В Ряжском районе прокуратура выявила нарушения при закупке медицинских масок

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В Ряжском районе прокуратура выявила нарушения при закупке медицинских масок
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Прокуратура Ряжского района выявила нарушения при закупке медицинских масок, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

17 декабря 2020 года объявлен аукцион по закупке масок для медицинских учреждений Рязанской области. В точм числе в «Ряжский психоневрологический интернат», «Ряжский комплексный центр социального обслуживания населения», «Ряжский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». В нарушение закона, при осуществлении закупки не использованы положения типового контракта на поставку медицинских изделий.

21 июня прокуратура Ряжского района в адрес руководителей учреждений внесла три представления об устранении нарушений закона. Они находятся на рассмотрении.

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