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Четверг, 21 октября, 2021
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В Ряжском районе отремонтировали участок дороги

7info

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В Ряжском районе капитально отремонтировали участок автодороги Ряжск — Журавинка — Салтыки — Кузьминка. Об этом сообщила группа «Дороги рязанской области».

Ремонт провели по нацпроекту «безопасные качественные автодороги».

По этой дороге местные жители добираются до социально-значимых объектов: школы, детского сама, дома культуры, фапа, отделения почты.

Подрядчик укрепил основание, уложил два слоя асфальта, отремонтировал водопропускные трубы, нанёс разметку, установил знаки и остановочные павильоны. Кроме того, по контракту отремонтировали два моста в селе Журавинка.

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