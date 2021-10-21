В Ряжском районе отремонтировали участок дороги

В Ряжском районе капитально отремонтировали участок автодороги Ряжск — Журавинка — Салтыки — Кузьминка. Об этом сообщила группа «Дороги рязанской области».

Ремонт провели по нацпроекту «безопасные качественные автодороги».

По этой дороге местные жители добираются до социально-значимых объектов: школы, детского сама, дома культуры, фапа, отделения почты.

Подрядчик укрепил основание, уложил два слоя асфальта, отремонтировал водопропускные трубы, нанёс разметку, установил знаки и остановочные павильоны. Кроме того, по контракту отремонтировали два моста в селе Журавинка.