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Среда, 14 июля, 2021
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В Рязанскую ОКБ поступило оборудование для диспансеризации людей, перенесших COVID-19

7info
В Рязанскую ОКБ поступило оборудование для диспансеризации людей, перенесших COVID-19
Изображение Darko Stojanovic с сайта Pixabay
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Медицинские организации Рязанской области готовятся к проведению углубленной диспансеризации пациентов, которые переболели COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

В ОКБ Рязани для проведения постковидной диспансеризации поступило новое оборудование. Врачи получили: анализаторы кислотно-щелочного и газового состава крови, систему электроэнцефалографического мониторинга, новый аппарат УЗИ.

Оборудование помогает выявлять патологии, связанные с нарушением работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

О проведении диспансеризации жителей России во время прямой линии говорил президент Путин.

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