В Рязанскую ОКБ поступило оборудование для диспансеризации людей, перенесших COVID-19

- Advertisement -

Медицинские организации Рязанской области готовятся к проведению углубленной диспансеризации пациентов, которые переболели COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

В ОКБ Рязани для проведения постковидной диспансеризации поступило новое оборудование. Врачи получили: анализаторы кислотно-щелочного и газового состава крови, систему электроэнцефалографического мониторинга, новый аппарат УЗИ.

Оборудование помогает выявлять патологии, связанные с нарушением работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

О проведении диспансеризации жителей России во время прямой линии говорил президент Путин.