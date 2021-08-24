В Рязанскую область поступило 37,7 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт»

Рязанские медики получили 37,7 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт» — облегчённого варианта прививки для профилактики COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Этот препарат используют для людей, болевших коронавирусом, а также для ревакцинации через полгода после первой прививки. Врачи говорят, что у привитых «Спутник Лайт» самочувствие лучше — ни один пациент не обращался по поводу плохого самочувствия.

Вакцина «Спутник Лайт» предназначена для людей в возрасте от 18 до 60 лет. Направление на прививку даёт лечащий врач-терапевт.