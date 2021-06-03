В рязанскую колонию пытались перебросить посылку с помощью кравдокоптера

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В рязанскую колонию пытались перебросить посылку с помощью квадрокоптера. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСИН по Рязанской области.

Перехватить коптер сотрудникам ИК-5 удалось на поромышленной зоне. В чёрном свёртке, который перенёс дрон, находилось 6 мобильных телефонов и одна симкарта.

Мужчина, управлявший квадрокоптером, задержан. На него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ.

Запрещенная передача предназначалась осужденному Ч., который водворен в ШИЗО за нарушение установленного порядка отбывания наказания.