17.8 C
Рязань
Четверг, 3 июня, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

В рязанскую колонию пытались перебросить посылку с помощью кравдокоптера

7info7
- Advertisement -

В рязанскую колонию пытались перебросить посылку с помощью квадрокоптера. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСИН по Рязанской области.

Перехватить коптер сотрудникам ИК-5 удалось на поромышленной зоне. В чёрном свёртке, который перенёс дрон, находилось 6 мобильных телефонов и одна симкарта.

Мужчина, управлявший квадрокоптером, задержан. На него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ.

Запрещенная передача предназначалась осужденному Ч., который водворен в ШИЗО за нарушение установленного порядка отбывания наказания.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,135ЧитателиЧитать
1,530ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]