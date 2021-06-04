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Пятница, 4 июня, 2021
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В Рязанском суде полицейские утихомирили пьяного дебошира

Елена Лобанова
Фото пресс-службы УМВД по Рязанской области
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Рязанские полицейские утихомирили пьяного 32-летнего рязанца, который устроил дебош в суде. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Мужчину вызвали в суд за неуплату алиментом. На заседание он пришел в состоянии алкогольного опьянения и начал оскорблять присутствовавших нецензурной бранью. 

В полицию позвонили и рассказали о происходящем. Оперативники прибыли на место и пресекли нарушение. В отделе полиции на 32-летнего рязанца составили протокол об административном нарушении за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит наказание вплоть до административного ареста на 15 суток. 

Проводится проверка.

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