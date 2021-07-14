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Среда, 14 июля, 2021
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В Рязанском районе прокуратура требует убрать свалку строительных отходов

7info
В Рязанском районе прокуратура требует убрать свалку строительных отходов
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Прокуратура Рязанского района борется со свалкой строительных отходов в посёлке Варские. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

О несанкционированной свалке на улице Северной сообщила местная жительница. На земельный участок, который принадлежит администрации Рязанского района, свалили 30 кубометров строительных и древесных отходов. Глава поселения сообщил, что отходы принадлежат ООО «Берег- Групп».

Прокуратура направила представление руководителю предприятия. На должностное и юридическое лицо составили административные протоколы.

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