В Рязанском районе прокуратура требует убрать свалку строительных отходов

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Прокуратура Рязанского района борется со свалкой строительных отходов в посёлке Варские. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

О несанкционированной свалке на улице Северной сообщила местная жительница. На земельный участок, который принадлежит администрации Рязанского района, свалили 30 кубометров строительных и древесных отходов. Глава поселения сообщил, что отходы принадлежат ООО «Берег- Групп».

Прокуратура направила представление руководителю предприятия. На должностное и юридическое лицо составили административные протоколы.