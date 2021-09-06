В субботу, 4 сентября, в Рязанском районе поезд сбил 39-летнего инвалида детства. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Все произошло на остановке Шевцово Рязанского района около 12:00. Поезд Липецк — Москва сбил местного жителя, которому недавно исполнилось 39 лет. Мужчина скончался на месте.

Начальник отдела по делам ЧС муниципальной администрации Андрей Недельский рассказал, что невозможно в точности установить, что произошло, так как не было свидетелей произошедшего. Однако известно, что погибший был инвалидом детства.

Обстоятельства трагедии уточняются.