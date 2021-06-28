В Рязанском радиоуниверситете создадут дизайн-центр электроники за 50 млн рублей

Рязанскому радиоуниверситету выделят 50 млн рублей на создание дизайн-центра радиоэлектроники. ВУЗ получит деньги в рамках федеральной программы. Об этом сообщил Николай Любимов на своей странице ВК.
Губернатор подчеркнул, что это стало возможным благодаря совместным усилиям правительства региона и руководства ВУЗа.
Теперь РГРТУ будет получать деньги ежегодно до 2024 года. Средства будут направлять на оснащение центра системами автоматизированного проектирования электронных узлов и разработки печатных плат, разработку и изготовление прототипов, экспериментальных образцов и опытных партий изделий электронной техники, квалификацию специалистов.