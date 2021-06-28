В Рязанском радиоуниверситете создадут дизайн-центр электроники за 50 млн рублей

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Рязанскому радиоуниверситету выделят 50 млн рублей на создание дизайн-центра радиоэлектроники. ВУЗ получит деньги в рамках федеральной программы. Об этом сообщил Николай Любимов на своей странице ВК.

Губернатор подчеркнул, что это стало возможным благодаря совместным усилиям правительства региона и руководства ВУЗа.

— Считаю, что развитие научной базы ведущих вузов — одно из обязательных условий выхода нашей промышленности на новый, более высокий уровень. Обязательно будем поддерживать наши университеты в выполнении задач по подготовке новых разработок и специалистов высокого уровня, — написал глава региона.

Теперь РГРТУ будет получать деньги ежегодно до 2024 года. Средства будут направлять на оснащение центра системами автоматизированного проектирования электронных узлов и разработки печатных плат, разработку и изготовление прототипов, экспериментальных образцов и опытных партий изделий электронной техники, квалификацию специалистов.