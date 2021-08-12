В рязанском перинатальном центре спасли роженицу и её ребёнка

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Врачи Рязанского перинатального центра смогли спасти роженицу и её ребёнка, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

У пациентки диагностировали предлежание плаценты. Это диагноз, который вызывает массивное кровотечение. Чтобы провести кесарево сечение без сильной кровопотери, акушеры использовали новый метод — эндоваскулярную баллонную окклюзию аорты. Баллон пациентке ввели через прокол в бедренной артерии.

Кровоток удалось перекрыть, благодаря чему врачи успешно справились с задачей.

Внедрение нового метода в нашу практику – большая помощь врачам и еще один шаг к совершенствованию медицинской помощи в регионе, — отметила главный врач Перинатального центра Ирина Девятова.

Отметим, что мама и её дочка уже выписаны домой. Они чувствуют себя хорошо.