В Рязанском онкоцентре пациенту удалили опухоль языка, сохранив речь

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Уникальный мастер-класс для хирургов Рязанского онкологического центра показали специалисты НМИЦ Радиологии Минздрава России — заведующий отделением лучевого и хирургического лечения заболеваний верхних дыхательных путей Вячеслав Полькин и хирург-онколог Эрнест Акки.

В Рязани впервые провели операцию резекции языка с пластикой на микрососудах. У пациента в возрасте 50 лет было диагностировано злокачественное новообразование языка, ему потребовалась срочная операция.

«В ходе одного хирургического вмешательства выполнено удаление злокачественного новообразования с одномоментным замещением раневого дефекта кожно-мышечным лоскутом, взятым с предплечья, и наложением микрососудистых анастомозов с использованием операционного микроскопа. Данное хирургическое вмешательство позволяет более полноценно реабилитировать больных и возвращать их к обычной жизни», — рассказал главный врач Онкодиспансера, главный онколог министерства здравоохранения Рязанской области Михаил Рязанцев.

Заведующий отделением опухоли головы и шей онкодиспансера Михаил Зайцев и хирург-онколог Татьяна Захаркина приняли участие в проведении операционной манипуляции.

Проведение такой операции стало возможно благодаря новому оборудованию, которое поступило в рамках Национального проекта «Здравоохранение». Операционный микроскоп позволяет выполнять обширные микрохирургические операции, которых ранее в диспансере не выполняли, тем самым открывая новые возможности в лечении онкологических заболеваний. Специалисты Рязанского онкоцентра получили неоценимый опыт проведения сложной микрохиругической операции, теперь пациенты смогут получить высокотехнологичную медицинскую помощь, не покидая региона.