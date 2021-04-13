В Рязанском кремле работники выкидывают мусор за ограду

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В социальной сети ВКонтакте появилось видео, на котором запечатлены дворники у Рязанского кремля. Мусор они не собирают, а скидывают за ограду.

– На территории Кремля работники сбрасывают песок, мусор за ограждение, – написал очевидец.

Запись сделана утром 13 апреля.