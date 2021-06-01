В Рязанском кардиодиспансере провели уникальную операцию по замене сердечного клапана

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В Рязанском кардиодиспансере заменили сердечный клапан малоинвазивным путем. Уникальную и сложнейшую операцию провели лучшие специалисты региона. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Уникальность данной операции заключается в методе хирургического вмешательства. В большинстве российских клиник такие вмешательства проводят под общим наркозом с рассечением грудной клетки и последующим наложением швов. В Рязани же прооперировали пациентом рентгенэндоваскулярным путем под местной анестезией.

— Малоинвазивный способ более щадящий. В этом случае доступ обеспечивается специальным устройством через пунктированную артерию и небольшой прокол. Такой метод замены сердечного клапана считается высшим хирургическим пилотажем в среде специалистов, — говорится в сообщении.

В Рязанском кардиодиспансере к его внедрению тщательно готовились, консультировались с коллегами из ведущих профильных клиник Москвы и Краснодара.

— Современная методика позволяет значительно сократить время хирургического вмешательства. На две операции, проведенные одна за другой, мы потратили столько времени, сколько прежде приходилось на одну, – рассказал главный внештатный рентгенэндоваскулярный хирург Минздрава Рязанской области Сергей Бирюков.

Благодаря такой операции уже через день пациента выписывают домой. К тому же он не испытывает последствий общего наркоза и не нуждается в длительной реабилитации.

В Рязани также планируют освоить замену митрального клапана сердца рентгенэндоваскулярным способом. Пока такие операции делают в единственном центра Москвы.

В настоящее время первые пациентки, которым проведена операция по замене аортального клапана, выписаны домой. Они находятся под наблюдением врача. Обе пациентки – активные дачницы, которые уже приступили к садово-огородным работам.