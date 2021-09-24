В Рязанском кардиодиспансере появится «Тропа здоровья»

В Рязанском кардиодиспансере планируется продолжить обустройство «Тропы здоровья» в преддверии Всемирного дня сердца 29 сентября. Об этом говорится в региональном минздраве.

«Тропа здоровья» предназначена для пациентов, которые проходят реабилитацию. Это — дорожка для оздоровительной ходьбы протяженностью 300 метров, вдоль которой расставят скамейки для отдыха.

По словам главврача кардиодиспансера Александра Данилова, ходьба — один из самых доступных и универсальных методов реабилитации. Во время передвижения различной интенсивности и дальности укрепляется сердце и лёгкие, а все другие органы получают необходимую физическую нагрузку.

«Для многих наших пациентов – это один из путей к выздоровлению», — отметил Александр Данилов.

В Рязанском кардиодиспансере уверены, что «Тропа здоровья» станет популярным местом прогулок для пациентов.