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Пятница, 24 сентября, 2021
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В Рязанском кардиодиспансере появится «Тропа здоровья»

Александр Ильин
В Рязанском кардиодиспансере появится «Тропа здоровья»

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В Рязанском кардиодиспансере планируется продолжить обустройство «Тропы здоровья» в преддверии Всемирного дня сердца 29 сентября. Об этом говорится в региональном минздраве. 

«Тропа здоровья» предназначена для пациентов, которые проходят реабилитацию. Это — дорожка для оздоровительной ходьбы протяженностью 300 метров, вдоль которой расставят скамейки для отдыха.

По словам главврача кардиодиспансера Александра Данилова, ходьба — один из самых доступных и универсальных методов реабилитации. Во время передвижения различной интенсивности и дальности укрепляется сердце и лёгкие, а все другие органы получают необходимую физическую нагрузку. 

«Для многих наших пациентов – это один из путей к выздоровлению», — отметил Александр Данилов.

В Рязанском кардиодиспансере уверены, что «Тропа здоровья» станет популярным местом прогулок для пациентов. 

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