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Суббота, 9 октября, 2021
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В рязанской поликлинике загорелась проводка

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В рязанской поликлинике загорелась проводка

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В пятницу, 8 октября, в рязанской поликлинике №2 загорелась проводка. Об этом сообщили в соцсетях.

В сообщении говорится, что пациенты кричали «пожар», но выбежали из здания далеко не все. Те, кто остался, обосновали это тем, что боятся потерять очередь.

Автор поста добавил, что в поликлинике сейчас меняют батареи, поэтому везде стоят обогреватели. Возможно, это могло стать причиной возгорания. Сигнализация в медучреждении не сработала, людей на улицу не вывели.

Официальная информация по поводу случившегося уточняется.

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