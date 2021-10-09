В рязанской поликлинике загорелась проводка

В пятницу, 8 октября, в рязанской поликлинике №2 загорелась проводка. Об этом сообщили в соцсетях.

В сообщении говорится, что пациенты кричали «пожар», но выбежали из здания далеко не все. Те, кто остался, обосновали это тем, что боятся потерять очередь.

Автор поста добавил, что в поликлинике сейчас меняют батареи, поэтому везде стоят обогреватели. Возможно, это могло стать причиной возгорания. Сигнализация в медучреждении не сработала, людей на улицу не вывели.

Официальная информация по поводу случившегося уточняется.