В рязанской ОКБ спасли женщину с кишечной непроходимостью и инфарктом миокарда

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В Рязанской областной клинической больнице врачи спасли женщину с двумя опасными патологиями. У пациентки обнаружили кишечную непроходимость и инфаркт миокарда. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Женщина почувствовала боль в животе, а уже на следующий день ее доставили в больницу. Уже в медучреждении ей диагностировали сразу две патологии, которые требовали незамедлительного хирургического вмешательства.

— Сильная боль в верхних отделах живота может быть симптомом и кишечной непроходимости, и инфаркта. Но обычно у пациента диагностируют одно заболевание. А в этот оказалось, что редкая хирургическая патология развивалась параллельно с инфарктом миокарда, — рассказал главврач ОКБ Андрей Карпунин.

Специалист отметил, что при ишемии миокарда необходимо состояние гипокоагуляции, а для выполнения открытой операции наоборот нужно минимизировать риск кровотечения. Для помощи пациентки собрали целый консилиум.

Специалисты из отделений общей хирургии, рентгенэндоваскулярной хирургии, неотложной кардиологии, а также анестезиологи и реаниматологи приняли решение для начала устранить инфаркт. Женщине провели операцию стентирования артерии и в этот же день устранили кишечную непроходимость.

Заболевание вызвал фитобезоар — камень, который образуется в желудке из непереваренных веществ. Он перекрыл желудочно-кишечный тракт и создал опасность для жизни пациентки.

Спустя две недели после поступления в больницу женщина чувствует себя хорошо и готовится к выписке.