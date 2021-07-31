В рязанской ОКБ спасли женщину с кишечной непроходимостью и инфарктом миокарда

В Рязанской областной клинической больнице врачи спасли женщину с двумя опасными патологиями. У пациентки обнаружили кишечную непроходимость и инфаркт миокарда. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Женщина почувствовала боль в животе, а уже на следующий день ее доставили в больницу. Уже в медучреждении ей диагностировали сразу две патологии, которые требовали незамедлительного хирургического вмешательства.
Специалист отметил, что при ишемии миокарда необходимо состояние гипокоагуляции, а для выполнения открытой операции наоборот нужно минимизировать риск кровотечения. Для помощи пациентки собрали целый консилиум.
Специалисты из отделений общей хирургии, рентгенэндоваскулярной хирургии, неотложной кардиологии, а также анестезиологи и реаниматологи приняли решение для начала устранить инфаркт. Женщине провели операцию стентирования артерии и в этот же день устранили кишечную непроходимость.
Заболевание вызвал фитобезоар — камень, который образуется в желудке из непереваренных веществ. Он перекрыл желудочно-кишечный тракт и создал опасность для жизни пациентки.
Спустя две недели после поступления в больницу женщина чувствует себя хорошо и готовится к выписке.