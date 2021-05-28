В Рязанской ОКБ обсудили с тульскими врачами методы лечения пациентов с сочетанной травмой

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В пятницу, 28 мая, в рязанской ОКБ прошла научная конференция по вопросам лечения пациентов с сочетанной травмой. Различные методы действия в случае происшествий местные врачи обсудили со специалистами из Тулы. Об этом рассказал главврач ОКБ Андрей Карпунин на своей странице ВК.

Эксперт подчеркнул, что ежегодно жизни молодых людей уносят аварии и падения с высоты. В этом случае вылечить пострадавшего достаточно сложно, но ясно одно — нужно действовать четко по протоколу.

— Благодаря учебной операционной РязГМУ мы показали тульским коллегам, как реализуем fast-протокол при сочетанной травме. В ОКБ работают классные специалисты, которые прошли обучение в ведущих клиниках страны и владеют травмоменджментом, эндоваскулярными методами лечения. Это бригада, в которую входят травматологи, анестезиологи-реаниматологи, сосудистые, торакальные, абдоминальные хирурги, — подчеркнул Карпунин.

Специалисты оценили тяжесть состояния лабораторного животного, провели УЗИ и катетеризацию правой подвздошной артерии с установкой окклюзирующего аортального баллона.