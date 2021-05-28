В Рязанской ОКБ обсудили с тульскими врачами методы лечения пациентов с сочетанной травмой

В пятницу, 28 мая, в рязанской ОКБ прошла научная конференция по вопросам лечения пациентов с сочетанной травмой. Различные методы действия в случае происшествий местные врачи обсудили со специалистами из Тулы. Об этом рассказал главврач ОКБ Андрей Карпунин на своей странице ВК.
Эксперт подчеркнул, что ежегодно жизни молодых людей уносят аварии и падения с высоты. В этом случае вылечить пострадавшего достаточно сложно, но ясно одно — нужно действовать четко по протоколу.
Специалисты оценили тяжесть состояния лабораторного животного, провели УЗИ и катетеризацию правой подвздошной артерии с установкой окклюзирующего аортального баллона.