В Рязанской Облдуме обсудили организацию детского отдыха

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Депутаты Рязанской Облдумы обсудили организацию детского отдыха в регионе. Главными вопросами стали состояние лагерей и строительство новых корпусов.

Напомним, ранее президент предложил возвращать половину стоимости путевок при поездке в детский лагерь. В Рязанской области такой льготой смогут воспользоваться несколько тысяч семей.

Зампредседателя правительства Роман Петряев рассказал, что свыше 20 300 детей отдохнут в 368 учреждениях. На эти цели потратили около 311 млн рублей.

О состоянии детских лагерей поведала министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина. Она рассказала, что на капитальный ремонт корпусов были выделены значительные средства. Министр подчеркнула, что для качественного отдыха большего количества детей нужно построить новые жилые корпусы и инженерные коммуникации.

Председатель комитета по социальным вопросам Облдумы Сергей Пупков напомнил, что на Совете законодателей при Федеральном Собрании РФ председатель областной Думы Аркадий Фомин предложил использовать льготные кредиты для строительства и реконструкции детских оздоровительных лагерей. На заседании также отметили, что для ремонта старых и строительства новых лагерей необходима федеральная целевая программа.