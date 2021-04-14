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Среда, 14 апреля, 2021
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В Рязанской области задержали двух нетрезвых водителей

7info7
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В Рязанской области сотрудники Росгвардии за сутки задержали двух нетрезвых водителей. Об этом сообщает пресс-службе ведомства.

Днём 13 апреля в Михайлове росгвардейцы обратили внимание на автомобиль ВАЗ-21074, который проехал на запрещающий сигнал светофора. Они остановили транспортное средство, за рулём находился мужчина с явными признаками алкогольного опьянения.

Вечером того же дня водителя в нетрезвом состоянии удалось задержать в Спас-Клепиках. За пьяным мужчиной устроили погоню. В итоге его автомобиль удалось заблокировать.

Нарушителей передали сотрудникам полиции.

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