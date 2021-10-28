В Рязанской области выявлено 235 новых случаев заражения коронавирусом

В четверг, 28 октября, в Рязанской области выявлено 235 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 13. Пациентов, справившихся с болезнью, — 131. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1371 человек, общее число случаев заражения — 47 253.

Темп прироста за сутки составил 0.5%. Показатель заболеваемости в регионе — 4213.5 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 5714.0 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 40 096 случаев заражения (всего 8 392 697), умерло пациентов — 1159 (всего 235 057).