В Рязанской области выявлено 195 новых случаев заражения коронавирусом

В четверг, 21 октября, в Рязанской области выявлено 195 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 10. Пациентов, справившихся с болезнью, — 131. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1299 человек, общее число случаев заражения — 45 766.

Темп прироста за сутки составил 0.43%. Показатель заболеваемости в регионе — 4080.9 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 5535.9 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 36 339 случаев заражения (всего 8 131 164), умерло пациентов — 1036 (всего 227 389).