В Рязанской области выявлено 135 новых случаев заражения коронавирусом

В субботу, 2 октября, в Рязанской области выявлено 135 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 4. Пациентов, справившихся с болезнью, — 127. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1122 человека, общее число случаев заражения — 42 588.

Темп прироста за сутки составил 0.32%. Показатель заболеваемости в регионе — 3797.5 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 5147.6 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 25 219 случаев заражения (всего 7 560 767), умерло пациентов — 886 (всего 209 028).