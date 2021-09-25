В Рязанской области выявлено 132 новых случаев заражения коронавирусом

В субботу, 25 сентября, в Рязанской области выявлено 132 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 6. Пациентов, справившихся с болезнью, — 111. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1080 человек, общее число случаев заражения — 41 647.

Темп прироста за сутки составил 0.32%. Показатель заболеваемости в регионе — 3713.6 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 5037.0 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 22 041 случай заражения (всего 7 398 415), умерло пациентов — 822 (всего 203 095).