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Четверг, 23 сентября, 2021
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В Рязанской области выявлено 128 новых случаев заражения коронавирусом

Александр Ильин
В Рязанской области выявлено 128 новых случаев заражения коронавирусом

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В четверг, 23 сентября, в Рязанской области выявлено 128 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 6. Пациентов, справившихся с болезнью, — 102. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1069 человек, общее число случаев заражения — 41 384.

Темп прироста за сутки составил 0.31%. Показатель заболеваемости в регионе — 3690.1 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 5007.5 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 21 438 случаев заражения (всего 7 354 995), умерло пациентов — 820 (всего 201 445).

В Рязанской области выявлено 128 новых случаев заражения коронавирусом

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