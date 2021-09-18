В Рязанской области выявлено 105 новых случаев заражения коронавирусом

В субботу, 18 сентября, в Рязанской области выявлено 105 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 6. Пациентов, справившихся с болезнью, — 129. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1042 человека, общее число случаев заражения — 40 785.

Темп прироста за сутки составил 0.26%. Показатель заболеваемости в регионе — 3636.7 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 4939.2 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 20 329 случаев заражения (всего 7 254 754), умерло пациентов — 799 (всего 197 425).