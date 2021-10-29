В Рязанской области высадили 195 тысяч саженцев сосны

В лесах Рязанской области с сентября по октябрь 2021 года высадили 195 тысяч саженцев сосны в рамках акции «Сохраним лес». Об этом сообщает министерство природопользования региона.

Мероприятия проекта прошли во всех лесничествах области. В них приняли участие волонтёры экологических отрядов, учащиеся школьных лесничеств, студенты и работники лесной отрасли. Всего около 550 рязанцев помогали восстанавливать леса.

Общая площадь территорий, где были высажены сеянцы сосны обыкновенной, составила 47 га.

Уточняется, что проведение лесовосстановительных работ продолжается.