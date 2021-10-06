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Среда, 6 октября, 2021
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В Рязанской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых групп граждан

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В Рязанской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых групп граждан

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В Рязанской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых группа граждан. Постановление регионального управления Роспотребнадзора опубликовано 6 октября.

Прививки потребуют сделать работников торговли, парикмахерских и салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов, прачечных, химчисток, учреждений общественного питания, производства пищевых продуктов, клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи, МФЦ, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, ЖКХ, сферы культуры и других. Также обязательная вакцинация вводится для госслужащих.

До 1 ноября не менее 80% работников этих сфер должны сделать 1-й компонент прививки, 2-й — до 1 декабря.

Те, кто не прошёл вакцинацию, вынуждены будут работать удалённо.

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