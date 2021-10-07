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Четверг, 7 октября, 2021
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В Рязанской области вновь обновился рекорд по числу случаев заражения COVID-19

Александр Ильин
В Рязанской области вновь обновился рекорд по числу случаев заражения COVID-19

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В четверг, 7 октября, в Рязанской области выявлено 154 новых случаев заражения COVID-19, максимальное с начала пандемии. Число скончавшихся — 8. Пациентов, справившихся с болезнью, — 293. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1166 человек, общее число случаев заражения — 43 302.

Темп прироста за сутки составил 0.36%. Показатель заболеваемости в регионе — 3861.2 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 5235.6 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 27 550 случаев заражения (всего 7 690 110), умерло пациентов — 924 (всего 213 549).

В Рязанской области вновь обновился рекорд по числу случаев заражения COVID-19

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